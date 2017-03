Aprazado de novo o xuízo contra o 'rei das orquestras' en Galicia para que prepare a súa defensa

A Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra volveu a aprazar o xuízo por seis delitos contra a Facenda Pública polos que está acusado o empresario Ángel M.P., coñecido como 'Lito' e considerado o 'rei das orquestras' de Galicia. A vista foi sinalada para o próximo 20 de abril.

O xoves 2 de febreiro o xuízo aprazouse pola enfermidade do seu avogado e, unha semana despois, porque ese mesmo letrado non se atopaba en condicións de exercer o seu defensa.

A vista quedara entón fixada para este xoves 2 de marzo, aínda que non se celebrou porque nos últimos días o seu novo avogado pediu un adiamento para poder preparar a causa.

O fiscal especial de delitos económicos, Augusto Santaló, entende que se trata dunha suspensión "absolutamente xustificada" porque o novo letrado acaba de chegar á causa tras a renuncia do anterior e "non tiña tempo material para estudar o tema". Respecto diso, concretou que se trata dun asunto "moi complexo".

O novo avogado falou coa Fiscalía Provincial, coa Avogacía do Estado e o tribunal da Sección Cuarta da Audiencia para pedir o adiamento e ningún opúxose porque entenden que a petición é "seria e responsable".

'Lito' enfróntase a unha pena de 14 anos de prisión e o pago de 52,7 millóns de euros por haber supostamente defraudado 9,5 millóns de euros no imposto de sociedades, o IRPF e o IVE durante os anos 2011 e 2012. Ademais de devolver ese diñeiro, o fiscal solicita que se impoña unha multa que supera os 43 millóns de euros.

ACORDO

Fontes da causa adiantaron que o novo representante legal do empresario coñecido como 'Lito' está a negociar un acordo coa Axencia Tributaria.

Os representantes da empresa recoñeceron ante o xulgado controlar entre un 50 e un 60% do sector das orquestras en Galicia, é dicir uns 20 millóns de euros ao ano, e as investigacións realizadas permiten ao fiscal concluír que a empresa ingresou no ano 2011 un montante de 26.096.785 euros fronte aos 2.160.422,76 euros declarados e en 2012 unha cantidade de 23.973.409 euros fronte aos 1.997.967,39 declarados.