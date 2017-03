Cebreiros, tras reunirse con Arias, ratifica que o luns proporá a 'suspensión temporal' da CEP na CEG

O presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, ratificou que o vindeiro luns no comité directivo provincial proporá a 'suspensión temporal' da entidade pontevedresa da Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), porque non quere "formar parte dunha galega que non se fai eco dos problemas dos empresarios de Pontevedra".

Deste xeito pronunciouse este xoves, despois dunha reunión duns 40 minutos co presidente da CEG, Antón Arias, tras a que confirmou a súa intención de pedir "un tempo de reflexión, baixa ou suspensión temporal" no que a patronal pontevedresa "non --teña-- que ir a comités executivos e xuntas directivas". Ademais, apuntou que "Ourense pode estar a pensar a mesma solución".

Entre outras cuestións, Cebreiros volveu a criticar a forma na que tivo lugar a elección do presidente da CEG, "a última hora e vulnerando un pacto"; os nomeamentos da dirección galega, xa que defende que se priorice aos empresarios de sectores estratéxicos; e a intención de que sexa un consultor externo o que aborde a modificación dos estatutos da organización.

"Foi reunión agradable, intercambiamos puntos de vista pero non estamos a ver as cousas da mesma maneira", resumiu sobre o encontro, mentres que Arias enmarcou esta reunión nas "relacións de normalidade" entre ambas as confederacións, nas que "hai unha diversidade e unha aproximación e intercambio de pareceres".

Así as cousas, en canto á petición de suspensión temporal, Arias dixo que a CEG coñeceu a mesma a través do medios pero de momento non lle consta que se fixo a petición internamente. En todo caso, manifestou que "son temas internos da CEP" e estarán pendentes do que este organismo determine.

Neste contexto, mostrouse convencido de que "non hai unha postura en concreto na CEG, actual polo menos, que provocase esta formulación" por parte da patronal pontevedresa. "Isto vén de circunstancias do pasado e o tema é se damos máis peso ao pasado ou ao futuro", apostilou.

De feito, considerou que se as relacións entre as patronais de Ourense e Pontevedra coa CEG están "deterioradas" é porque "vén de situacións anteriores", e asegurou que a súa intención é "que esa deterioración non afecte esta nova etapa". "Estou en contacto con todas as partes", ha sinalado, co obxectivo de "ver como reverter ese sentimento", remarcou.

CRÍTICAS

Respecto diso de que Arias vincule os problemas ás relacións do pasado, Cebreiros dixo que "non é así" porque entre as cuestións que reproba atópanse "a forma na que se presentou á elección e que hai catro cargos que non --lles-- gustan e nomeounos el". "Que a parte Pontevedra non se sente suficientemente reflectida na galega desde hai un ano, é verdade, pero os goles do último mes son de quen son", rematou.

En canto ás críticas polos nomeamentos, Arias dixo que "non houbo ningún engano", senón que se trasladou quenes eran os candidatos e, cando "se fixo unha suxestión, cambiouse". "Pódeme dicir que cambiou de posto a un deles, pero do catro nomeamentos manifestaramos que dous non nos parecen ideal", lembrou Cebreiros.

Finalmente, o presidente dos empresarios de Pontevedra comentou que, a título persoal, non pode "seguir aguantando que se diga que non houbo un pacto un martes e non se vulnerou un venres, que non houbo falta á palabra". "Un mes despois non escoitamos ningunha escusa, desculpa, nin perdón", insistiu en referencia á elección de Arias.