O mural de Prego de Oliver 'Nenos con burro' exporase durante dez anos no Auditorio de Ourense

A empresa Copasa cedeu ao Concello de Ourense, en réxime de comodato e durante un período de dez anos, a pintura mural 'Nenos con burro' realizada polo artista ourensán Prego de Oliver e recentemente restaurada para participar na exposición 'Prego, 100 anos'.

O alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, e o presidente-conselleiro delegado de Copasa, José Luís Suárez, asinaron este xoves o acordo de cesión do mural de 3,72 metros de ancho por 1,40 de alto e máis de 300 quilos de peso, que a partir de agora lucirá no hall do Auditorio Municipal.

A cesión producirase por un período de dez anos, aínda que ambas as partes terán que renovar o acordo cada dous anos, segundo explicaron.

ACTO DE XENEROSIDADE E AMOR

Para o alcalde ourensán este acordo é un "acto de xenerosidade e amor" por parte de José Luís Suárez cara á cidade, xa que supón a exposición pública dun mural "de incalculable valor simbólico" que foi restaurado "coas técnicas máis avanzadas", segundo apostilou.

A obra, que fora realizada para a cafetaría dun antigo hotel da cidade, atopábase nun pésimo estado cando a empresa Copasa comprou o edificio, tapado por espellos e máquinas expendedoras que deixaron unha pegada indeleble.

A compañía procedeu a "arrincar" o mural da parede e restauralo nun novo soporte, que agora cede durante unha década á cidade. José Luís Suárez defendeu a recuperación desta obra porque se trata dun exemplo "imprescindible dunha época especialmente creativa e lúcida de Ourense".

Tamén explicou que a decisión de cedela temporalmente á cidade produciuse "porque o seu autor a creou para que fose patrimonio compartido por todos os ourensáns".

UN DOS MODELOS, NO ACTO

Entre os asistentes ao acto atopábase Jesús Outeiriño, que serviu como modelo a Prego de Oliver para a realización do mural e que aparece no extremo dereito da obra.

Outeiriño lembrou que o autor lle pintou "en xuño" durante as festas de Ourense nas que actuou o Dúo Dinámico, cando el contaba con "nove ou dez anos". "Sentoume nun taburete e sacoume tres ou catro esbozos. Despois pagoume cinco pesetas. Era moito diñeiro entón", lembrou.