Mercadona prevé reducir un terzo os beneficios en 2017 e 2018 para investir 1.200 millóns en transformar as súas tendas

Mercadona prevé reducir ata un terzo os seus beneficios e pasar dos 636 millóns de 2016 a 200 millóns nos próximos exercicios de 2017 e 2018, co obxectivo de aumentar o seu investimento un 50% ata os 1.200 millóns de euros para a apertura de 30 novas tendas e a reforma doutras 126 para adecualas ao novo modelo eficiente que a compañía está a impulsar.

Así o indicou o presidente da compañía, Juan Roig, durante a presentación os resultados do pasado exercicio de 2016, onde remarcou que agora o obxectivo da compañía é pensar no longo prazo. "O capital da compañía non vai supor un freo para a transformación da empresa e, por iso, concretamente, en 2017 redúcese o beneficio neto a 200 millóns de euros, unha terceira parte respecto de 2016", destacou Roig.

Ao seu xuízo, o importante é "sentar as bases do Mercadona do futuro" polo que admitiu que se decidiu "sacrificar os beneficios a curto prazo para que os movementos nos que Mercadona está inmersa avancen máis rapidamente e de forma sostida".

"Estamos convencidos do gran valor que esta decisión vai ter para mellorar a satisfacción dos 5 compoñentes da compañía --cliente, traballador, provedor, sociedade e capital-- no medio e longo prazo. Este é o modelo de empresa responsable e sólida que queremos", manifestou.

Neste sentido, remarcou que reducir os seus beneficios en máis dun 60% non supón "dar un paso atrás, senón adiante" que lles dará "unha velocidade de cruceiro alucinante", afirmou Roig.

Para conseguir os retos a longo prazo que a compañía se marcou, Mercadona ten previsto realizar o maior investimento da súa historia, de entre 1.000 e 1.200 millóns de euros para a apertura de 30 novas tendas e a reforma doutras 126.

O obxectivo é, segundo Roig, lograr que entre o 2022-2023, todas os establecementos teñan implantado o novo modelo de tenda eficiente que ofrece maior espazo en froita e verdura, mellor disposición da variedade e mellora a experiencia de compra do cliente.

EXPANSIÓN EN PORTUGAL

En canto á expansión de Mercadona en Portugal, Roig avanzou que xa se contrataron a 120 directivos portugueses e adquiriu o terreo para unha das 4 tendas que ten previsto abrir en 2019. Ademais, explicou que, aínda que aínda están a estudar a estratexia que van seguir, a variedade será portugués.

Igualmente, explicou que Mercadona continuará coa construción do Centro de Proceso de Datos en Villadangos del Páramo (León). Na área de loxística, iniciará a construción da nova plataforma que se converterá no seu principal bloque loxístico regulador na localidade valenciana de Sagunto, concretamente en Parc Sagunt e continuará coa construción do bloque de Vitoria-Gasteiz e o de Abrera en Barcelona.