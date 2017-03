Os sindicatos CIG, UXT e CC.OO. coincidiron ao avisar de que a "precariedade" embaza o "leve" descenso do desemprego despois de coñecerse este xoves que o número de parados rexistrados nas oficinas dos servizos públicos de emprego (antigo Inem) reduciuse en febreiro en Galicia en 154 persoas en relación co mes anterior, un 0,07% menos, segundo os datos que publica o Ministerio de Empleo.

Deste xeito, en primeiro lugar, a CIG considerou que a "pequena baixada" do paro na Comunidade galega "contrasta co elevado número de contratos rexistrados" en febreiro, de "62.323, e con "o incremento da afiliación á Seguridade Social "en 2.816 persoas".

"Esta aparente contradición tan só pódese explicar pola forte rotación e a escasa duración dos contratos; é dicir, que un mesmo posto de traballo teña que ser desempeñado por varias persoas ao longo do mes, o que aumenta a afiliación e a contratación, pero apenas inflúe nas persoas paradas, xa que estas van rotando", sinalou.

Por iso, a CIG considerou que "os datos mostran que se están creando postos de traballo de moi escasa duración e con xornadas parciais, compartindo un mesmo traballo varias persoas ao mes". Este feito, segundo indicou, "agrava a precarización do mercado de traballo" pero "maquilla as cifras do desemprego".

"EXTENSIÓN DA PRECARIEDADE"

Pola súa banda, UXT-Galicia denunciou tamén que os datos coñecidos este xoves mostran "a extensión da precariedade" entre as persoas desempregadas. "En termos de contratación, obsérvase de novo un alto índice de rotación, con 62.323 contratos nun mercado laboral que conta con 825.000 asalariados", sinala UXT, que considera que "rotación e precariedade son os acenos de identidade do mercado laboral galego".

Neste sentido, incide en que as cifras do Ministerio de Empleo "evidencian de novo, o carácter estacional da creación de emprego, ligado a campañas como as de Nadal ou as rebaixas"; a "elevada dose de precariedade cunha continuada perda de calidade do emprego"; a "precarización da contratación indefinida"; así como a "extensión da precariedade entre as persoas en situación de desemprego".

Fronte a iso, para UXT, a "protección social debe garantirse", "mellorando a cobertura e reforzando as prestacións por desemprego". Ademais, considerou "imprescindible" potenciar as políticas activas de emprego "desde o ámbito público". "Resulta urxente pór en marcha un plan de choque polo emprego, con medidas de creación de postos de traballo que conten con recursos adicionais para os servizos públicos de emprego", subliñou.

"CAMBIO DO MODELO PRODUTIVO"

Por último, tras coñecerse os datos do mes de febreiro, o sindicato CC.OO. Galicia reiterou a necesidade de cambiar o modelo produtivo de Galicia, cuxas cifras de desemprego "continúan peor que no Estado".

A secretaria de Emprego do sindicato, Maica Bouza, asegurou que as cifras son "malas", xa que non hai unha variación positiva "sustancia". Ao seu xuízo, este "estancamento" demostra a "necesidade de cambiar de políticas". "É fundamental que a Xunta actúe para que o sector público sexa un dos motores da economía do país", apuntou.

En opinión de Maica Bouza, "a reactivación da economía debe ir acompañada da recuperación do emprego, pero de emprego con dereitos", especialmente no referido a os salarios.