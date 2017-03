O presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, reafirmouse este xoves en que, "no que depende da Xunta, haberá oposicións" en educación, xa que o seu Executivo "quere sacar" a oferta pública de emprego (2017), aínda que insistiu en que é preciso que haxa polo menos "un acordo inicial" co PSOE respecto diso e en que os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) "fan falta".

"Quen diga que non é necesaria unha lei de orzamentos para sacar a OPE non está a informar correctamente. Se non a hai, automaticamente o recurso do Goberno central ante unha convocatoria autonómica é unha posibilidade segura porque hai antecedentes e os opositores non se merecen isto", advertiu, ao termo do Consello da Xunta, en base, por exemplo, ao caso de Andalucía.

Por iso, aínda que insistiu en que o seu Executivo mantén os trámites en marcha --exemplificou coa concreción das prazas por área este mesmo xoves na mesa sectorial--, insistiu en que se aproben os orzamentos. "Aprobemos a lei e saquemos a OPE, temos de prazo marzo e abril", sinalou.

De feito, cando o Goberno xa deu a entender que podería haber vías alternativas para garantir as oposicións, Feijóo sinalou que, se na "presentación" do orzamento hai "un acordo inicial nos temas da OPE" co PSOE, el "pediría" autorización ao Ministerio para sacar a convocatoria en base ao devandito consenso, á espera de que se concretase "na tramitación da lei".

SUPERAR A TAXA DE REPOSICIÓN

Preguntado pola cota de responsabilidade do Goberno central, Feijóo subliñou que, efectivamente, ten que presentar un proxecto. Respecto diso, sinalou que nas próximas semanas reuniranse Administración central, comunidades e sindicatos na Comisión Superior de Persoal, onde se lles notificará a OPE estatal "máis a taxa de reposición autorizada" para o resto de administracións.

Como xa fixo no seu día na Cámara para a área sanitaria (ofreceuse a convocar ata 1.600 prazas), Feijóo insistiu en que el desexaría aproveitar esta oportunidade para "superar" a taxa de reposición e convocar unha cifra superior de prazas ás vacantes xeradas en 2016. Pero para iso, insistiu en que é preciso un acordo co PSOE.

"NON XOGUEMOS COS OPOSITORES"

En todo caso, declarouse "moderadamente optimista" en relación a que finalmente haxa unha lei que permita convocar a OPE con "seguridade xurídica". E é que, ao seu xuízo, os orzamentos "fan falta" e non só para concretar as oposicións, senón tamén para o desenvolvemento de proxectos pendentes de infraestruturas como o AVE.

"Non xoguemos cos opositores", pediu o presidente galego, quen lembrou que hai comunidades que convocaron incumprindo a lei e logo ditas ofertas foron "tombadas" polo Constitucional.

Por iso, insistiu en trasladar ao resto de forzas que "non poden boicotear o acceso ao emprego público de Galicia e España".

"Necesitamos uns orzamentos que dean seguridade xurídica", sentenciou, para concluír que el non vai meter aos opositores galegos en ningún proceso que careza da mesma.