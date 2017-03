O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reafirmouse en que a súa postura e a do PPdeG en relación ao traspaso da AP-9 non variou e segue sendo favorable ao mesmo, como se evidencia no apoio á nova proposición de lei que, rexistrada por PP, PSOE, En Marea e BNG, aprobarase no Hórreo de forma unánime a semana próxima e será remitida a Madrid para a súa tramitación.

"A nosa postura é coñecida, sempre votamos a favor, cando gobernaba o PSOE e gobernando o PP", esgrimiu, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, na que engadiu que, en todo caso, tamén é "coñecida" a posición de rexeitamento de Executivo central tanto cando os socialistas estaban á fronte como agora. "Sempre se denegou", apostilou.

Asegurou que agora, unha vez máis, hai que trasladar ao Goberno central que Galicia ten "razóns" para pedir o traspaso da Autoestrada do Atlántico, e aludiu aos avances na comisión bilateral activada despois da súa reunión co ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Como cuestións básicas abordadas na devandita comisión, Feijóo aludiu á importancia de que a Xunta non se decate "pola prensa" de actuacións na autoestrada, e tamén a asunción íntegra por parte do Goberno central da bonificación das peaxes de Rande e A Barcala.

En canto ao traspaso, a pesar de manifestar o seu respaldo ao mesmo, recoñeceu que "hai que traballalo no Congreso, non aquí". De todos os xeitos, insistiu en que a Xunta "é firme" na defensa da transferencia, aínda que "sen mentir á xente" en relación á supresión das peaxes da AP-9.