Un 26% dos aloxamentos rurais galegos subiron prezos o último ano, segundo EscapadaRural.com

Un 26 por cento dos aloxamentos rurais galegos subiron prezos o último ano, segundo o informe presentado en Santiago este xoves polo portal de turismo rural EscapadaRural.com.

O novo informe do Observatorio do Turismo Rural de 2017 sobre 'A evolución do turismo rural en Galicia' foi elaborado en colaboración coa universidade CETT-UB e a empresa Netquest.

A presentación pública destes datos realizouse no marco da xornada sobre turismo rural organizada por EscapadaRural.com, o Clúster de Turismo de Galicia e Fegatur (a federación galega de aloxamentos rurais).

O evento contou co apoio de Turismo de Galicia e o seu responsable, Nava Castro, quen deu a benvida oficial ao centenar de asistentes.

As conclusións do estudo reflicten que o 54 por cento dos propietarios recoñecen dedicar menos de tres horas ao seu negocio e case tres de cada 10 establecementos afirman subir prezos no último ano.

Ademais, os datos do Observatorio do Turismo Rural mostran unha "evolución positiva", segundo destaca EscapadaRural.com, en relación aos prezos, posto que se aprecia un aumento da porcentaxe de propietarios que os subiron no último ano, ao pasar dun 16,4% (estudo 2015) a un 26% (estudo 2017). Tamén destaca que a maioría dos aloxamentos galegos (73%) establecen unha política de prezos fixa por tempada.

Os propietarios non entraron aínda en estratexias de 'revenue management' (moi común en compañías aéreas e hotelería), segundo sinalaron, que implican "definir un prezo concreto segundo a ocupación e a demanda, maximizando os ingresos e cambiándoos de forma constante", segundo concretaron. "Pero en Galicia só un 11% dos empresarios están a aplicar estas políticas", segundo indícase no informe.

Así mesmo, apuntaron que aínda quedan un 16 por cento de establecementos, tanto no ámbito nacional como rexional, que negocian os prezos puntualmente con cada cliente.