O secretario xeral do PPdeG, Miguel Tellado, valorou os "grandes resultados" que, ao seu xuízo, están a dar as políticas de emprego da Xunta con colectivos "sensibles", tras publicarse este xoves os datos do paro rexistrado polo Ministerio de Empleo.

Nun comunicado, Tellado refírese a parados de longa duración, novas e mulleres, grupos nos que o Goberno galego está "a centrar moitos esforzos" con políticas "activas" de emprego "pensadas especialmente para eles". "En meses como este vemos que están a dar un gran resultado", sinala, en alusión a febreiro.

Tras subliñar que a caída do desemprego en termos interanuais foi "máis pronunciada que na media de España", o secretario xeral dos populares galegos celebrou "o mellor febreiro de toda a serie histórica".

"As tendencias positivas seguen consolidándose", ao seu xuízo, e destacou o papel de sectores "crave" como a construción e a industria na creación de emprego, "no catro provincias e nas grandes cidades".

Con todo, advertiu que o Goberno galego non é "conformista" e segue "ofrecendo aos cidadáns novas ferramentas para fomentar o emprendemento e o emprego de calidade".

PIB

Por outra banda, resaltou tamén o crecemento do PIB galego dun 3,1% ao peche de 2016, que, na súa opinión, é "a demostración de que as previsións da Xunta non só foron sempre realistas, senón que eran conservadoras".

Para Tellado, a aceleración económica é "un feito", xa que se pasou dun incremento do 2,1% ao 3,1%, con bo comportamento de sectores como a industria e os servizos, xunto á marca de exportacións.