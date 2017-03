O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, defendeu que a decisión de traslado de presos dun cárcere a outra tómase "en función das circunstancias persoais" de cada interno, ao ser preguntado pola situación de Rosario Porto e a decisión de Institucións Penais de trasladala do cárcere de Teixeiro (A Coruña) á da Lama (Pontevedra) unha vez que reciba a alta médica.

A preguntas dos xornalistas sobre a situación de Rosario Porto, condenada a 18 anos de prisión polo asasinato da súa filla Asunta e que permanece ingresada no Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac) tras unha inxesta de pastillas, indicou que de momento non ten "máis noticias" en relación ao seu posible traslado.

En canto ao anuncio do avogado de Porto, José Luís Gutiérrez Aranguren, sobre a presentación dunha petición para que se reconsidere o traslado, sinalou que o letrado ten "dereito a recorrer". "E en función dese recurso, estudarase por parte de quen corresponda", engadiu.

SUPOSTAS PRESIÓNS

Por outra banda, sobre as denuncias do letrado respecto de supostas presións á súa clienta para que admita a súa culpabilidade, Villanueva argumentou que non cre que "ningún funcionario poida estar a presionar en ningún momento nin a ela nin a ningún outro preso".

"Este é un país onde se cumpre a normativa e respéctanse os dereitos dos presos", apostilou sobre este tema o delegado do Goberno en Galicia.