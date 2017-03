A Xunta promove en Venezuela as liñas que desenvolve para o fomento do retorno

O secretario xeral de Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, iniciou en Valencia a súa nova viaxe por Venezuela, onde deu a coñecer as liñas que desenvolve a Xunta para o fomento do retorno e asinou varios convenios de colaboración con distintas entidades.

Así, o secretario xeral visitou aos socios da Irmandade Galega de Valencia, coa que asinou un convenio de colaboración en materia social e asistencial, dotado con 20.000 euros para atender as necesidades básicas dos galegos maiores que residen na zona.

En virtude deste acordo, a Irmandade comprométese a promover o benestar integral dos maiores e das súas familias, favorecendo a integración, participación e relación co medio social; así como a ofrecerlle determinados servizos como a figura dun traballador social, ou un comedor subvencionado. Así mesmo, dotará o centro de día de equipamento e persoal especializado necesario para o seu correcto funcionamento.

RETORNO E CAPTACIÓN DO TALENTO EXTERIOR

Ademais de asinar o acordo mencionado, Miranda mantivo un encontro con socios da entidade, aos que presentou un adianto das 'Bolsas Excelencia Mocidade Exterior', unha iniciativa pioneira que este ano se porá en marcha e que busca que os galegos e descendentes, residentes no estranxeiro e cun bo expediente académico, poidan realizar másteres nalgunha das tres universidades galegas.

O secretario xeral de Emigración tamén presentou as liñas de apoio ao retorno que desenvolve especificamente o seu departamento. Por unha banda, as axudas de carácter asistencial, que unicamente se outorgan unha vez, e cuxo destino son os gastos e continxencias sobrevindas do propio regreso. E, por outra, as Axudas ao Retorno Emprendedor, que poden sumarse a outras subvencións.

CARACAS

Tras a súa visita a Valencia, Rodríguez Miranda desprazouse este xoves a Caracas, onde visitará a Irmandade Galega de Caracas. Alí, ademais de saudar aos socios e visitar as instalacións, asinará dous acordos de colaboración coa entidade e volverá presentar as 'Bolsas Excelencia Mocidade Exterior'.

Tamén disertará sobre outros programas de axuda ao retorno e fará entrega da 'Compostela' aos mozos residentes na cidade que fixeron o Camiño de Santiago en 2016 no marco do programa 'Conecta con Galicia'.

A axenda en Caracas de Miranda péchase o venres cunha visita ao Colexio Castelao, a firma dun novo acordo de colaboración coa Fundación España Saúde para asistencia a galegos en situación de dependencia, e unha visita ao Fogar San José, que atende a un destacado número de galegos na capital.