Consello.- Autorizada unha nova convocatoria para axudar a 300 pemes e a autónomos a incrementar as vendas ao exterior

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou unha nova convocatoria do programa 'Galicia Exporta Empresas' para, cun orzamento de 6 millóns de euros (un 20 por cento máis respecto da convocatoria anterior), axudar a 300 pemes a incrementar as vendas ao exterior e mellorar a súa competitividade.

Na rolda de prensa do Consello, Feijóo subliñou que, por primeira vez, este programa non só se destina ás pequenas e medianas empresas, senón tamén aos autónomos, chegando a subvencionar o 70 por cento do investimento en varias actividades como prospeccións en mercados internacionais e actuacións de difusión e promoción, como a participación en feiras e exposicións.

Así mesmo, o responsable do executivo autonómico subliñou, como novidade, que se apoiará tamén aos solicitantes que, operando en Galicia, queren captar clientes estranxeiros.

A anterior convocatoria deste programa concedeu axudas para facilitar a internacionalización de 232 empresas galegas. Entre as pemes beneficiadas están firmas agroalimentarias, téxtil, construción, servizos e maquinaria, e equipamento.

En leste mesmo ámbito, o presidente da Xunta referiuse tamén á posta en marcha das axudas á contratación dos xestores de internacionalización, un programa que, do mesmo xeito que o 'Galicia Exporta Empresas', este ano ábrese tamén aos autónomos.

A iniciativa facilitará a contratación de persoas especializadas en comercio internacional, tanto de novos profesionais como, por primeira vez, de expertos maiores de 45 anos que estean en paro. Feijóo engadiu que cubrirá ata o 85 por cento do salario neto durante 15 meses do contrato.