A anterior coordinadora comarcal do PSdeG en Ferrolterra impugna a asemblea na que se elixiu unha nova responsable

A anterior coordinadora comarcal do PSdeG-PSOE en Ferrolterra, María Vitoria Gómez López, presentou un recurso ante os órganos de dirección deste partido, no que solicita a impugnación da asemblea en que se elixiu a unha nova responsable para este cargo, Ana Lamas.

O escrito, ao que tivo acceso Europa Press, vai dirixido ao secretario xeral da agrupación provincial da Coruña, Julio Sacristán; á presidenta da xestora do PSdeG-PSOE, Pilar Cancela; e ao presidente da xestora da Executiva Federal do PSOE, Javier Fernández.

No documento, Gómez López asegura que desde o momento da súa elección veu desenvolvendo a súa encomenda "de forma ordinaria". A militante mostra a súa estrañeza ao recibir o pasado 8 de febreiro un correo electrónico desde a executiva provincial no que se lle emprazaba a participar nunha asemblea xeral comarcal, a celebrar nun local de hostalaría do municipio da Capela (A Coruña), o día 17 de leste mesmo mes.

Isto, tras recibir a dirección provincial "un escrito presentado polos secretarios xerales da comarca de Ferrolterra" en relación co seu cargo e de "algúns incumprimentos nas funcións da coordinadora comarcal e solicitando e considerando a súa substitución".

ATENTADO CONTRA A DIGNIDADE

Estima na escrito María Vitoria Gómez López que estas afirmacións "atentan" contra a súa "dignidade como persoa, militante e cargo do partido" e ademais critica que fosen difundidas nun medio de comunicación rexional.

Así mesmo, a militante socialista asegura que ante tales acusacións púxose en contacto con varios secretarios locais de Ferrolterra para solicitar información de "a suposta reunión que tiveran". Varios deles, segundo indica, contestaron "que non teñen coñecemento algún desa reunión e que, de habela, eles non foran convocados".

É por iso que a socialista decide solicitar tanto ao secretario provincial como ao secretario de organización "a acta da executiva na que se acordou dita resolución", pola que asegura aínda seguir esperando.

ABUSO DE PODER E FALSEAMENTO DA REALIDADE

Para concluír, Gómez López acusa aos integrantes da executiva provincial de "abuso de poder con fins exclusivamente orgánicos baseados en expresións inxuriosas e falseamento da realidade que evidentemente vician o proceso de cesamento" do seu cargo e "nomeamento de nova responsable, procedemento no que, pola devandita causa, números militantes decidiron non participar na devandita asemblea comarcal".

A solicitude de impugnación ten data deste mércores, 1 de marzo, e no escrito solicítase que se "admita a trámite e se proceda tanto á anulación do cesamento da anterior coordinadora comarcal como da elección da nova, dirimíndose así mesmo as responsabilidades estatutarias que procedan, sen prexuízo do exercicio das accións legais que, en dereito", puidesen corresponderlle.