O plan de recollida de plásticos agrícolas ten previsto a retirada de "tres toneladas" de residuos ao longo do ano 2017 nos 86 concellos galegos adheridos ao programa, impulsado pola Consellería do Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.

Segundo informou a Xunta este xoves nun comunicado, o plan busca "valorizar o 100 por cen" do material plástico recollido, que é entregado por agricultores e gandeiros nos puntos habilitados polos municipios participantes no programa --86 do catro provincias de Galicia--.

Este xoves, a conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, visitou as instalacións da empresa adxudicataria do contrato deste plan, que será a encargada de procesar o plástico derivado de actividades agrícolas.

Mato resaltou que o obxectivo do programa é "fomentar a adecuada xestión deste tipo de residuos" que adoitaban ser vertidos ou incinerados de forma "incontrolada".

De feito, segundo a conselleira, esta iniciativa recolleu "22 millóns de quilos" de residuos plásticos desde o seu inicio no ano 2009, cun investimento de 1,8 millóns e unha media de "tres toneladas" por ano, cifra que a Xunta pretende alcanzar este ano de novo.

Unha vez almacenados, os plásticos serán sometidos "a un proceso de valorización material tras o que se obterá outro produto final que poderá ser novamente empregado na fabricación de novos produtos plásticos ou na elaboración de bolsas de lixo e tubos de polietileno".