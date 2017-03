O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, confirmou este xoves que "os datos parecen indicar" que a moza de 17 anos que denunciou ser violada a madrugada do pasado domingo na zona de Freixeiro, en Narón (A Coruña), foi drogada con burundanga.

Durante un acto institucional en Leiro (Ourense), Villanueva sinalou aos medios que, no entanto, "haberá que esperar ás análises" para confirmar a presenza desta droga que anula a vontade, produce desinhibición e crea amnesia nas persoas que a consomen.

ANÁLISE CAPILAR

Tamén informou de que "onde se podería demostrar sería cunha proba capilar", dado que "esta droga ten dificultades para ser detectada porque se elimina pronto do organismo".

Con todo, incidiu en que os "datos" e "as declaracións" solicitadas durante a investigación policial apuntan a que "puidese ser esta droga".

Así o sinalaron varios amigos da moza, que constataron que a noite do suceso a súa actitude "non foi a habitual nela, pola súa forma de actuar" e apuntaron a que "algo lle deberon de botar na bebida".

FEITOS

A menor saíra na noite do sábado cun grupo de amigos e, tras visitar varios locais de copas, pedira unha bebida nun establecemento público de Freixeiro. Antes de tomar a consumición realizou unha visita ao baño sen levar a copa consigo.

A partir dese momento a moza asegura ter "lagoas" e desaparece do lugar no que estaba cos seus amigos, ata estar ilocalizable desde as 9,00 a 13,15 horas do domingo.

A moza foi atopada noutra zona urbana do municipio de Narón, a varios quilómetros do lugar no que estaban os seus amigos. Segundo manifestou "ten idea" de estar "boa parte tombada nun campo" dun lugar indeterminado e recoñeceu ter "lagoas de memoria".