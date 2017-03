As nevadas, as choivas e o vento forte tomarán a testemuña ao tempo primaveral da última semana

Unha fronte fría procedente do Atlántico moi activo e tras el unha masa de aire frío e inestable sucederán este venres ao "tempo primaveral" da última semana, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET), que espera que as temperaturas descenderán ata recuperar os valores normais para a época, aínda invernal.

Así, o portavoz do AEMET, Rubén del Campo, sinalou a Europa Press que o tempo "se complica" este venres e sábado, cando as nevadas caerán en cotas baixas do noroeste da Península, de modo que "pode" nevar en capitais de provincia como León, Palencia, Burgos, Soria e Ávila, aínda que non espera que nestas localidades se superen os dous centímetros de espesor. Tamén dixo que nevará en Galicia e Asturias, a partir de 600 metros e onde se poden acumular ata 4 centímetros e 5 centímetros nas zonas próximas a Pireneos.

Ademais, dixo que o aviso por nevadas tamén afectará ao Pirineo navarro e aragonés, onde se poden acumular ata 20 centímetros de neve a partir de 700 metros, así como a outras zonas do sueste peninsular, como Albacete, Jaén ou Granada, onde as cotas estarán "un pouco máis altas", ao redor de 900 metros de altura.

Así mesmo, Del Campo sinalou que tamén soprará o vento con refachos fortes e mesmo moi fortes, de 70 a 90 quilómetros por hora en Alborán e que o aviso de risco importante (laranxa) afectará a todo o litoral mediterráneo andaluz e no litoral de Almería, e o aviso será laranxa no litoral de Almería pódense superar os 90 quilómetros por hora. De feito, engadiu que o vento soprará con forza en case todas as zonas montañosas da Península e Baleares.

Respecto das temperaturas, o portavoz informou de que baixarán e nalgunhas zonas de maneira notable. En Madrid espérase unha máxima de 14 graos centígrados e unha mínima de 4 graos centígrados e o sábado terá 10ºC de máxima e 3ºC de mínima; mentres que en Valladolid, o venres alcanzarase 14ºC de máxima e unha mínima de 2ºC e o sábado a máxima quedará en 10ºC e a mínima en 1ºC.

O descenso, que "normalizará as temperaturas" respecto das medias de marzo, será brusco noutras zonas, xa que en Sevilla este venres terán 16ºC de máxima e 9ºC de mínima; o sábado, 11ºC de máxima e 5ºC de mínima; en Lugo, 10ºC de máxima e 5ºC de mínima o venres e 11ºC de máxima e 2ºC o sábado, mentres que en Barcelona a máxima este venres e sábado será de 17ºC e a mínima de 13ºC o venres e de 9ºC o sábado.

Sobre o sábado, sinalou que hai "incerteza" pero que o máis probable é que sigan as precipitacións na maior parte da Península e sobre todo nos Pireneos, onde poden ser fortes e tamén en Andalucía, aínda que ao longo do día tenderán a facerse máis débiles e irán remitindo e a cota de neve subirá.

En canto ao vento do sábado, adiantou que soprará forte ou moi forte na metade oriental peninsular, en Baleares, no Cantábrico e no Estreito e irá amainando ao longo da xornada ata que o domingo comece a mellorar a situación e as choivas queden restrinxidas á metade norte, onde serán máis dispersas, á vez que tanto a cota de neve como as temperaturas ascenderán.

Ese día, os ventos poderán soprar fortes no Mediterráneo e no extremo norte pero con menor intensidade.