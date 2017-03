O xuíz confirma o arquivo da investigación pola morte do seareiro do Depor

O Xulgado de Instrución número 20 de Madrid confirmou o arquivo do caso no que investigaba a morte do seareiro do Deportivo de La Coruña Francisco Javier Romeu, alias 'Jimmy', informaron a Europa Press fontes xurídicas.

Así consta nun auto no que se desestima o recurso presentado en reforma pola familia do falecido contra o auto que ditou o xuíz o pasado decembro no que acordaba arquivar a peza relativa a un delito de homicidio tras dous anos de pescudas.

O arquivo produciuse ao non acharse ao autor material ou autores que acabaron coa súa vida en novembro de 2014. O día da morte, o 30 de novembro de 2014, ultras do Atlético de Madrid e do Deportivo de La Coruña enfrontáronse nunha liorta pactada nas proximidades do Río Manzanares e nas inmediacións do estado Vicente Calderón.

Segundo as imaxes captadas por cámaras de vixilancia, sete ultras arroxaron ao seareiro do Depor ao río. A autopsia confirmou que a vítima presentaba un forte traumatismo cranioencefálico e varias lesións.