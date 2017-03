BBVA apoiará sete proxectos solidarios en Galicia, catro na Coruña

BBVA apoiará un total de sete proxectos solidarios elixidos por empregados da entidade en Galicia e que contarán, en total, cunha dotación de 66.600 euros. No caso da Coruña, son catro os proxectos elixidos.

En concreto, as iniciativas gañadoras na provincia da Coruña foron os proxectos 'Musicoterapia e Animación en Terapias Cognitivas', da Asociación Galega de axuda aos enfermos con demencia tipo Alzhéimer e 'Pode ser máxico grazas a ti', da Federación Galega de Enfermidades Raras e Crónicas.

Os outros dous proxectos elixidos son 'Territorio Solidario polo Autismo e a Autonomía', da Asociación de Pais de Persoas con Trastorno do Espectro do Autismo e 'Vida independente de persoas con Síndrome de Down', da Federación Galega de Institucións para Síndrome de Down.

No acto de entrega do premio a este catro entidades, a directora do Territorial Noroeste de BBVA, Yolanda Martínez-Bajo, felicitounas polo seu "gran labor" en favor de diversas causas sociais.

Tamén agradeceu a participación dos empregados en Galicia. Este ano BBVA destina a esta iniciativa un total de 1,65 millóns de euros.