Consello.- A Xunta mobiliza case 800 millóns en innovación coa Estratexia de Especialización Intelixente-RIS3

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou este xoves que a Estratexia de Especialización Intelixente-RIS3 permitiu mobilizar 786 millóns de euros desde 2014, "consolidando a innovación como un dos piares do crecemento económico galego".

"Estamos a falar dunha estratexia que mobilizou en innovación 786 millóns de euros, dos que 429 son fondos públicos", aseverou, subliñando que estas cifras proban que as empresas "confían en Galicia", xa que responden a cada euro público de axudas "con outro euro máis de fondos privados".

O xefe do Executivo subliñou que, mentres no conxunto da Unión Europea (UE) se estancaba o peso do I+D+i sobre o PIB e en España caía un 3 por cento, en Galicia creceu un 2,3 por cento.

Concluíu que, nos últimos anos, tamén crece o emprego en sectores empresariais de alta e media tecnoloxía, o que demostra que o programa da Xunta de fomento de I+D+i "está a dar resultados e reforzando o cambio de modelo produtivo de Galicia".