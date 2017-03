Galicia conta con 23 primeiros compradores lácteos e a Xunta avoga por esixirlles avais para evitar falta de pago

Galicia conta cun total de 23 primeiros compradores lácteos, que funcionan como intermediarios entre produtores e industrias transformadoras.

Diso informou na Comisión de Agricultura a directora xeral de Gandaría, Belén do Campo, a preguntas do deputado socialista José Manuel Pérez Seco, quen denunciou a falta de pagamentos que padecen "unhas 200 granxas", que "levan meses sen recibir nin un só céntimo polas vendas de leite", por culpa destes "tratantes de leite que non teñen que depositar ningún tipo de aval nin garantías".

En resposta, Belén do Campo sinalou que os primeiros compradores lácteos é un tema que "preocupa" á Administración galega, por estar detrás de "practicas irregulares que poden levar a distorsionar o prezo".

Aínda que asegura que á Consellería de Medio Rural non chegou ningunha denuncia "concreta" de falta de pagamentos, sostén que a Xunta é "coñecedora" de "incumprimentos de contrato nalgunhas zonas de Galicia".

En 2016, contabilizouse en Galicia que estes primeiros compradores moveron case 38 millóns de quilos de leite en compravendas. Ademais, a Xunta avoga por falar coas partes para que "tenten poder pagar", á vez que busca solucións con entidades financeiras.

DECRETO DA XUNTA SE O MINISTERIO NON O FAI

Nesta liña, Do Campo lembra que o Ministerio de Agricultura traballa en regular aos primeiros compradores. Respecto diso, garantiu que, "no caso de que non se puidese facer esa regulación estatal", a Xunta comprométese a sacar adiante un decreto propio.

Neste sentido, Do Campo cre que "existe marxe legal para a esixencia dun aval" a estes primeiros compradores co fin de atallar a "loita contra a fraude", pois aínda que "ata día de hoxe non hai obrigación", é partidaria de usar esta figura para garantir os pagos.