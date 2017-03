A eurodeputada de AGEe, Lida Senra, reclamou en Bruselas que a loita contra a violencia machista sexa unha "prioridade" no Parlamento europeo, que debe "pór todos os medios ao seu alcance" para acabar con esta secuela e para garantir os dereitos das mulleres.

Así, segundo informou o eurogrupo a través dun comunicado, Senra realizou esta petición durante un debate sobre a despenalización parcial da violencia de xénero en Rusia, que a eurodeputada considera "moi mala noticia" e que supón "unha gran vitoria do patriarcado".

"Non se pode permitir que os parlamentos rebaixen as leis para penalizar a violencia contra as mulleres e que abran o camiño para deixar impune a delincuencia machista, porque calquera tipo de agresión ás mulleres é un delito que atenta contra os dereitos humanos", manifestou.

Tras iso, Senra lembrou que esas "agresións no fogar, aínda que non causen ferida" constitúen un delito porque "atentan contra a autoestima, a saúde e os dereitos da muller" e cuxa despenalización "reforza o pensamento machista" de que as mulleres son "posesión" dos homes.

"Non podemos consentir que ningún delito machista quede impune, non podemos permitir que se despenalice ningún tipo de agresión machista", remarcou.