As obras de mellora da estrada que une Ordes e Cerceda, na Coruña, arrincarán en abril

A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, reuniuse este xoves co alcalde de Ordes, José Luís Martínez, ao que trasladou que a Xunta xa adxudicou as obras de mellora da estrada que vai a Cerceda, ao seu paso por Mercurín, co obxectivo de empezalas o próximo mes de abril.

Estas actuacións, que levarán a cabo entre os puntos quilométricos cero e sete, foron adxudicadas á empresa Construcións Ponciano Nieto S.L. por un investimento de máis de 1,6 millóns e un prazo de execución de 18 meses.

A Consellería de Infraestruturas prevé convocar aos propietarios dos terreos para o pago dos depósitos previos nos primeiros días do mes que vén.

Esta actuación, segundo destacou a Xunta, redundará nunha "maior comodidade" nos desprazamentos e tamén nun incremento da seguridade viaria.

En concreto, os traballos centraranse na ampliación da plataforma ata alcanzar un ancho de nove metros, máis adaptado ás necesidades de mobilidade da zona, na que predominan os vehículos pesados, xa que é un dos principais accesos ás empresas de Cerceda, onde están industrias como Sogama.