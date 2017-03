O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, remarcou este xoves a "neutralidade" do Goberno galego en relación ás eleccións da Real Academia Galega (RAG), unha entidade con "absoluta autonomía", aínda que apelou á "cordialidade" e ao "acordo" dos seus membros á hora de tomar decisións.

En declaracións aos medios tras o Consello da Xunta, Feijóo amparouse na "prudencia" dada a "autonomía" da RAG para evitar entrar a polémica iniciada despois de que se levantasen algunhas voces críticas ás portas de que se aborde a substitución de Xesús Alonso Montero.

Precisamente, na pasada xornada, este optou por gardar "silencio estrito" e, "por respecto á institución", non quixo entrar a valorar as declaracións do académico Xosé Luís Axeitos, quen asegurou que a Academia está "secuestrada" e "pouco democratizada".

O presidente galego defendeu que a Xunta non ten "competencia directa nin indirecta" respecto diso, pero defendeu que "o mellor" para a RAG e a lingua é que os académicos adopten as súas decisións con "cordialidade" e "acordo".

En canto a interlocución, destacou que as relacións do seu Executivo coa actual dirección da Academia, con Alonso Montero á fronte, é "exquisita". "Por iso non hai ningún indicio de preocupación na relación co seu actual presidente", resolveu.

VENEZUELA

Por outra banda, en relación á información publicada polo dixital 'Galicia Confidencial' sobre axudas a entidades de Venezuela con membros ligados ao PP, Feijóo defendeu a concesión das devanditas subvencións, aínda que asegurou non dispor de información concreta respecto diso.

En todo caso, subliñou que calquera persoa ten "dereito a militar onde considere oportuno" e advertiu que non sería "legal" impedir que un membro dunha asociación milite onde considere oportuno, xa sexa unha organización política ou sindical.

"O importante en Venezuela é o que ocorre, que se vulnera o Estado de Dereito, hai expropiacións e non se fornecen medicamentos. O problema non é quen dirixe asociacións, senón que non deberían existir en Venezuela asociacións en defensa dos dereitos humanos, como non as hai en Francia ou Gran Bretaña", resolveu.