En Marea acusou ao Partido Popular de "utilizar" a Oferta Pública de Emprego (OPE) en educación para "os seus intereses políticos" e "sen ter en conta en absoluto as necesidades docentes e do alumnado".

Nun comunicado, o partido instrumental considerou unha "irresponsabilidade enorme" que o PP "desaproveitase a ocasión" deste xoves na mesa sectorial para "aclarar unha situación que afecta a moita xente".

"Estamos ante un caso máis de abandono e deixamento total de funcións por parte do executivo galego que, no canto de velar polos intereses da educación pública, curmá a postura do PP", considerou En Marea.

Neste sentido, asegurou que "as ofertas de emprego público non poden depender doutras variables que non sexan as necesidades dos servizos públicos". De feito, para En Marea, coas cifras que se manexan "só estaríase en disposición de cubrir as xubilacións", "sen reducir a elevada taxa de interinidade".