A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, criticou este xoves a "ousadía" da portavoz municipal do PP de Vigo e deputada provincial, Elena Muñoz, por "traspasar a ponte de Rande" cara á cidade olívica despois de votar en contra dunha modificación de crédito na institución provincial, que permitía investimentos millonarios en Vigo.

En declaracións aos medios, Silva lembrou que o PP votou en contra dos orzamentos da Deputación en decembro, nos que se recollen investimentos na cidade por uns 10 millóns de euros. Pero ademais, apuntou, no último pleno de febreiro, aprobouse unha modificación de crédito que permitirá o investimento doutros 4,5 millóns adicionais, e os populares (entre eles a propia Muñoz) tamén votaron en contra.

"É absolutamente inexplicable. Non quere recursos para Vigo, para a súa cidade. Estráñame que despois dese pleno a señora Muñoz tivese a ousadía de traspasar a ponte de Rande. Debería quedarse, e non chegar a Vigo", proclamou a presidenta da Deputación, quen sinalou que os populares vigueses "teñen que dar moitas explicacións".

Carmela Silva fixo estas declaracións no Concello de Vigo, onde asinou un convenio co deán da Concatedral para a cesión dunha réplica do tímpano deste templo, xa que o orixinal, que data do século XV, está no Museo de Pontevedra. A réplica, cun custo de 9.000 euros, porase a disposición dos responsables da Concatedral para a súa instalación de forma inmediata.