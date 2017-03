A Audiencia de Ourense rexeita a recusación da xuíza encargada do caso Baltar

A sección segunda da Audiencia Provincial de Ourense desestimou a recusación presentada polo presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, contra a xuíza Eva Armesto, encargada de investigarlle polos supostos delitos de prevaricación, tráfico de infuencias e acoso sexual por considerar que non queda probado interese ou inimizade con ningunha das partes personadas.

As defensas de Manuel Baltar e do seu pai José Luís Baltar, solicitaran a recusación da titular do Xulgado de Instrución número tres, encargada do caso aberto tras a denuncia formulada en outubro de 2015 por unha muller que acusou o presidente da Deputación de ofrecerlle un posto de traballo a cambio de sexo.

Manuel Baltar e José Luís Baltar argumentaban a súa reclamación nos puntos nove e dez do artigo 210 da Lei de Ordenación do Poder Xudicial, que posibilitan a recusación en caso de existencia dunha amizade íntima ou inimizade manifesta con calquera das partes, así como un interese directo ou indirecto na causa.

Os maxistrados da Audiencia destacaron que "en lugar de concretar o substrato obxectivo" desta inimizade ou interese, a petición presentada pola defensa de Manuel Baltar "parece inferilo da propia actuación profesional da instrutora" polo que esta reclamación "está chamada ao fracaso".

"Nin sequera especifícase en que radica obxectiva ou subxetivamente a parcialidade da instrutora, isto é, en que consiste o seu especial interese, amizade ou inimizade, ou con cal das partes personadas", sinalan os maxistrados da Audiencia.

Para a sección segunda da Audiencia Provincial o que se cuestiona "non é a imparcialidade da instrutora, senón as súas decisións xurisdicionais", que lembra que en caso de ser desacertadas "son susceptibles de corrección" a través doutros mecanismos legais.

"PRETÉNDESE APARTAR Á INSTRUTORA"

"O que se pretende é apartar á instrutora coa finalidade de substituír o seu imparcial criterio por outro que se axuste máis aos subxectivos intereses das partes promoventes, e iso supón a falta de todo rigor no recurso que se utilizou e que por iso ha de ser rexeitado", concluíron os maxistrados da Audiencia Provincial.

Con este auto, que non é susceptible de recurso, a maxistrada seguirá encargada do caso que se segue no seu xulgado polos delitos de acoso sexual, prevaricación e tráfico de influencias e do que se apartou "provisionalmente" á espera da decisión da Audiencia. Os recusantes deberán facer fronte ao pago de costas.