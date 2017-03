Condenadas dúas persoas por agresións a policías durante unha protesta do sector do cerco en Santiago no ano 2014

Dúas persoas foron condenadas a un ano e seis meses de prisión e pagar indemnizacións por valor de 6.500 euros por agredir a "varios policías" durante as protestas do sector do cerco no ano 2014 en Santiago.

Segundo informou o Sindicato Unificado de Policía (SUP), o Xulgado do Penal número 2 de Santiago deu a coñecer este xoves a sentenza firme da denunciada presentada polo sindicato policial, que se personou particularmente "en defensa dos axentes".

No comunicado, o SUP apunta que "os agresores resultaron condenados polos delitos de atentado a axente da autoridade e de lesións" con penas dun ano e seis meses de prisión e 6.500 euros de indemnización por lesións.

Os feitos remóntanse ao 11 de marzo de 2014, cando se celebrou unha manifestación dos pescadores do sector do cerco en Santiago de Compostela.

Ao mediodía, os participantes na protesta trataron de acceder ás inmediacións do Parlamento de Galicia, situado no rúa do Hórreo, que se atopaba protexido por membros das Unidades de Intervención Policial (UIP).

Alí produciuse un enfrontamento entre parte dos manifestantes e membros da Policía, dos cales varios resultaron lesionados e "causaron baixa para o servizo".