O Ministerio de Medio Ambiente e a Deputación de Ourense crearán unha senda fluvial xunto ao río Avia, en Leiro

O Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente --a través da Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS)-- a Deputación de Ourense e o Concello de Leiro asinaron este xoves un convenio de colaboración para financiar unha senda fluvial de 193 metros de lonxitude na marxe dereita do río Avia, en Leiro.

A firma tivo lugar no salón de plenos do Concello de Leiro, con motivo dun acto presidido polo delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, e tamén contou coa presenza do presidente da CHMS, Francisco Marín; o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar e o alcalde de Leiro, Francisco José Fernández.

O proxecto suporá a recuperación dun tramo de 193 metros á beira do río Avía e a demolición da pasarela de madeira que actualmente cruza o caudal neste mesmo tramo pero que foi cortada ao tránsito de persoas polo seu deficiente estado de conservación.

A obra suporá un investimento de 310.000 euros, dos que o Concello se fará cargo do 48%; o ministerio (a través da CHMS) dun 32% e a Deputación dun 20%. O prazo de execución estimado será de dous meses.

AS ACTUACIÓNS

A primeira das actuacións consistirá no desmonte de todos os elementos de madeira que constitúen a actual a pasarela, así como do seu mobiliario e instalacións, para proceder á demolición de todos os elementos de formigón armado que integran a súa estrutura e sobresaen sobre a rasante do terreo ou do fondo do río.

Posteriormente executarase o novo tramo de paseo que se adaptará e integrará co terreo e topografía existentes e o seu ancho será variable, coa intención de integralo no núcleo urbano de Leiro.

Ao final do tramo, a senda apoiarase nunha chaira empedrada contigua a un muíño restaurado, coa intención de pór en valor esta edificación que hoxe día se destina a piques de información e conexión a internet.

Así mesmo, construirase unha escaleira metálica para permitir o acceso ao muíño, situado nun nivel superior respecto ao carreiro.

O presidente da Deputación, Manuel Baltar, destacou que este proxecto se trata de "un paso máis na cooperación entre o tres administracións (local, provincial e nacional)" nunha das zonas de maior proxección natural e turística para o concello de Leiro.