O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, xustificou este xoves a realización de modificacións orzamentarias ao longo dos distintos exercicios de xestión e defendeu que no seu Goberno hai "ocultación cero" deste tipo de decisións, aínda que non se trasladen aos medios de comunicación tras as reunións do Executivo.

Así se pronunciou, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, tras ser preguntado pola información que publica o dixital 'Praza Pública' relativa a que, desde 2013, nas súas reunións semanais, o Goberno galego autorizou polo menos en 13 ocasións recorrer a recursos do Fondo de Continxencia para cubrir gastos non previstos nos seus orzamentos por importes que suman 280 millóns de euros.

Preguntado respecto diso, Feijóo replicou que as modificacións orzamentarias están reguladas e destacou que se rebaixou no uso deste mecanismo no últimos exercicio.

Con todo, advertiu que é "habitual" modificar o uso de recursos posto que, ao longo do exercicio, xorden necesidades que non se poden planificar cando se aproban os orzamentos autonómicos. "Hai imprevistos como temporais, 70 millóns para atender a Hepatite C... que inevitablemente levan modificacións", reflexionou.

"Se non me equivoco, as modificacións son menos de 500 millóns sobre un orzamento de 9.000. Estamos nunha formulación bastante ordinario", esgrimiu, antes de subliñar que, en todo caso, hai "ocultación cero".

E é que, aínda que non se informase aos medios tras as reunións nas que se autorizaron, replicou que se publican na web de transparencia da Administración autonómica e remítense ao Parlamento. "Non hai ningún interese de ocultar nada que despois publicamos na web", sentenciou.

"FIXÉCHELA BOA, PRESIDENTE"

Pola súa banda, a responsable da área institucional do Grupo Socialista, Juan Díaz Villoslada, criticou que se "escondan acordos de contido millonario" aos medios mentres se fan públicos tras cada Consello "informes propagandísticos sen validez".

"Vai frontalmente en contra do compromiso de transparencia e boas prácticas", aseverou o dirixente socialista, quen ironizou cun "Fixéchela boa, presidente", parodiando a mensaxe de "Estiveches ben, presidente" co que varios asesores de Feijóo prologan o seu libro de discursos parlamentarios do VIII Lexislatura.