A portavoz do grupo municipal do PP no Concello de Vigo, Elena Muñoz, expresou este xoves o seu "absoluto rexeitamento" á "linguaxe machista" empregado polo alcalde, Abel Caballero, ao referirse a a delegada do Estado en Zona Franca, Teresa Pedrosa, e esixiulle que pida "perdón".

A preguntas dos xornalistas, Muñoz pediu ao rexedor, como cargo público, que coide a súa forma de expresarse e referirse a as mulleres, e afirmou que "se equivocou" ao expor que Pedrosa tiña que facer un "agasallo" de 5,5 millóns de euros nos orzamentos de Zona Franca á Xunta para manterse no seu cargo.

"As mulleres non estamos tuteladas por ninguén, temos nosa propia opinión. Non necesitamos facer agasallos para que se nos manteña nos postos, senón que estamos por méritos propios", proclamou a portavoz popular.

Finalmente, pediu a Caballero que "coide a súa linguaxe" e instoulle a "pedir desculpas" a Teresa Pedrosa porque "cruzou unha liña que non debería cruzar ningún responsable político".