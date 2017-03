A Deputación da Coruña e o Concello de Betanzos expoñen un convenio coa Xunta para rehabilitar o Pasatempo

A Deputación da Coruña e o Concello de Betanzos proporán á Xunta de Galicia a firma dun convenio tripartito para acometer as obras de rehabilitación do Parque do Pasatempo.

Así o acordaron o presidente da institución provincial coruñesa, Valentín González Formoso, e o alcalde de Betanzos, Ramón García Vázquez, durante unha reunión no concello.

Nela, abordáronse as actuacións necesarias para levar a cabo a rehabilitación do parque enciclopédico, construído polos irmáns García Naveira entre finais do século XIX e principios do XX.

Sobre esta actuación, Formoso apuntou que, aínda que a lexislación vixente "establece claramente" que a conservación do patrimonio cultural e histórico é competencia da Xunta, a Deputación está "disposta a achegar o seu gran de area para salvar o Pasatempo". "É un esforzo que hai que facer", apuntou.