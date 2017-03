O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, admitiu que hai episodios violentos contra profesionais do Servizo Galego de Saúde (Sergas), que "non se poden ocultar", senón que hai que "denunciar de forma clara e precisa". En concreto, aludiu a 172 casos, "un 30 por cento menos que en anos como 2014 e 2015".

Preguntado sobre agresións e episodios violentos en centros penais e no Sergas na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, Feijóo replicou que o primeiro caso depende do Ministerio do Interior e que, no servizo público de saúde galego, diminuíron estas situacións.

"Hai 35.000 profesionais sanitarios e 172 casos. Non podía haber ningún, pero atendemos a millóns de persoas", reflexionou, antes de enumerar varias iniciativas adoptadas para frear os episodios violentos.

Entre outras medidas, aludiu a un convenio coa Fiscalía e á implementación do sistema 'Acude', mediante o que calquera profesional "automaticamente", se se ve sometido a unha situación de violencia, pode activar a alarma ao pulsar "unha tecla do seu computador ou do seu móbil".

"Seguiremos traballando neste ámbito", resolveu.