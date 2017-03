A Xunta avanza que a residencia de maiores da ETEA terá atención psicoxeriátrica e prevé abrir esta lexislatura

A Xunta confirmou este xoves que a residencia de maiores anunciada para os terreos da antiga ETEA, na parroquia viguesa de Teis, contará con 20 prazas de atención psicoxeriátrica, e que a previsión do goberno galego é que estea terminada "nesta lexislatura".

Así o avanzou o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, quen visitou o edificio onde se construirá a residencia, acompañado pola portavoz municipal e presidenta do PP local, Elena Muñoz, o concelleiro e senador Miguel Fidalgo e representantes de colectivos sociais e veciñais de Teis.

Rey Varela lembrou que o investimento previsto nesta infraestrutura, que terá 150 prazas "e xerará 90 empregos", é de 7,9 millóns de euros; e trátase dun compromiso electoral do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que agora se cumpre.

O conselleiro subliñou que a residencia é a resposta a unha demanda da xente, e apuntou que, no deseño e desenvolvemento do proxecto, contarase coa opinión dos veciños.

Pola súa banda, Elena Muñoz expresou a súa "dobre satisfacción" pola construción dunha residencia en Vigo e porque a localización elixida, o que demostra a "aposta" da Xunta polos terreos da ETEA, mentres o alcalde, como presidente de Zona Franca, trata de "bloquear" os investimentos neste ámbito.

Finalmente, a portavoz popular reclamou a "colaboración" do concello en todo o que dependa de tramitacións municipais, para que a Xunta poida acometer a obra sen dificultades. Así mesmo, lamentou que Abel Caballero, ao contrario que outros alcaldes, non expresase a súa opinión sobre o anuncio do goberno autonómico de construír esta infraestrutura.