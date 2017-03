Consello.- A Xunta dixitalizará este ano as 173 oficinas de rexistro dependentes da Administración autonómica

A Xunta dixitalizará ao longo deste ano 173 oficinas do sistema de rexistro único, que dependen da Administración autonómica.

Este proceso, previsto no Plan de goberno e administración dixital 2020, supón un dos pasos "fundamentais" para garantir unha tramitación administrativa integramente electrónica, eliminando o uso do papel desde o inicio do procedemento, así como a súa circulación ata as unidades tramitadoras.

Unha vez completado o proceso, estas oficinas dixitalizarán os documentos que os cidadáns entreguen en papel, iniciando así o expediente dixital do procedemento, que se almacena no Arquivo Dixital da Xunta, e estará accesible en liña dun xeito seguro e controlado por parte dos profesionais que precisen consultalo.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, informou de que xa se completou o proceso no oito rexistros da Xunta que concentran o 53 por cento de entradas de documentación.

Devanditos órganos son o Rexistro Xeral, os rexistros únicos da Coruña, Ferrol, Pontevedra, Vigo, Lugo e Ourense e o rexistro da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega).