O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, informou aos membros do Executivo autonómico sobre o proxecto 'Código Amable', que ten por obxectivo a "humanización" no trato co paciente no marco dos centros do Servizo Galego de Saúde (Sergas).

O seu obxectivo é crear un marco que fomente o desenvolvemento de servizos sanitarios centrados no paciente, de forma que, ademais de ser tratado clinicamente das súas patoloxías, se sinta satisfeito polo servizo e a atención global prestada polo Sergas.

O modelo deste proxecto organízase ao redor de nove cateorías de avaliación que inflúen na percepción da cualidade dos usuarios: desprazamentos (aparcadoiros e carteis informativos sobre o transporte), sinalización, comunicación (con atención a megafonía e pantallas) e privacidade e intimidade nas chamadas.

Tamén se analizarán os tempos de espera, o trato (como a adaptación ao perfil do paciente da información que se lle facilita sobre o resultado das probas diagnósticas) e información (valorando que haxa un protocolo de intercambio de datos entre niveis asistenciais ou servizos e que haxa procedementos para lembrar e suspender as citas).

Igualmente, analizaranse as infraestruturas e, na categoría de organización interna, considérase que se promova que os cidadáns actualicen os seus datos persoais na zona administrativa.