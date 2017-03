Consello.- Aprobado o plan anual de cooperación dotado con máis de 4,5 millóns, un 7,7% máis que o de 2016

O Goberno galego aprobou o Plan anual de cooperación galega para o desenvolvemento correspondente a este exercicio 2017, que conta cun incremento no seu orzamento de máis dun 7,7 por cento e que conta coa aprobación do Consello Galego de Cooperación, órgano asesor e de coordinación da cooperación galega no que están representados a Administración autonómica, as ONGD e o resto de axentes de cooperación.

En concreto, o plan recolle as actuacións previstas para 2017 e conta cunha dotación orzamentaria de máis de 4,5 millóns de euros.

Para este ano, o documento aposta polo uso principal do instrumento das convocatorias públicas de concorrencia competitiva.

Así mesmo, asinaranse, entre outros, convenios de colaboración coa Coordinadora Galega de ONGD e o Fondo Galego, e continuarase co financiamento daqueles proxectos xa aprobados en 2016 e que teñen compromisos en 2017.