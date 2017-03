O viceportavoz do PSdeG no Parlamento, Luís Álvarez, instou este xoves ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a "abandonar as escusas de mal pagador" e convocar "xa" as oposicións de educación para cubrir a totalidade das prazas.

A través dun comunicado, o socialista desdeñou así a "patraña" de Feijóo relativa a unha "presunta inseguridade xurídica" nas oposicións e a insistencia en vincular a súa convocatoria a un acordo do PSOE ao redor dos orzamentos estatais.

"A Xunta pode e debe convocar agora mesmo as prazas", incidiu, para acusar a Feijóo de "marear a perdiz con chantaxes de escaso percorrido". E é que, como lembrou, os orzamentos en vigor xa teñen fixada a taxa de reposición ao 100%.

É máis, o deputado lucense subliñou que País Vasco e Cantabria "si fixeron a convocatoria", de modo que remarcou que as prazas que poidan saír en Galicia só dependen "da vontade política" do seu goberno.