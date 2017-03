Os estibadores desconvocan a folga nos portos dos días 6 e 8 de marzo

Os sindicatos de estibadores desconvocaron os dous primeiros días de paro do nove previstos, isto é, os programados para os días 6 e 8 de marzo, para animar ao Ministerio de Fomento a "saír da súa pechada posición" e abrir unha "negociación real".

Así, os estibadores piden ao Departamento que dirixe Íñigo de la Serna abrir unha mesa de diálogo sobre a modificación do Decreto Lei aprobado polo Goberno e que debe ser convalidado polo Congreso.

Con este fin, os sindicatos do sector (Coordinadora dos Traballadores do Mar, CC.OO., UXT , CIG e USO) desconvocan os dous primeiros días de folga do total de nove convocados nos portos para o próximas tres semanas.

"Con esta decisión de suspender a folga os dous primeiros días os traballadores mostramos a nosa disposición ao diálogo e esperamos que sexa correspondida polo Ministerio e pola patronal Anesco", indicou Antolín Goya, dirixente da Coordinadora nun comunicado.