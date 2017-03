Iván Ferreiro, entre as 36 bandas que participarán en Radiar ' Acendida' o 11 e 12 de marzo

Sidonie, Amaral, Ivan Ferreriro e León Benavente, son algúns dos artistas e grupos musicais que participarán no "maratón musical" que celebrarán Radio 3 e A Casa Acesa o 11 e 12 de marzo baixo o título 'A radio acesa', segundo informaron os organizadores.

O evento terá lugar no patio e o auditorio da Casa Acesa, en Madrid, e os presentadores de Radio 3 estarán a picar durante toda o "maratón" no espazo 'Radio 3 dj's', situado na segunda planta.

O cartel de concertos do sábado comezará ás 16:30 horas (ata as 23.00 horas) co Odio, As Drogas, Captains, New Day, Papaya, Joe Crepúsculo, Nunatak, Os Vinagres, Coque Malla, Meiga, Club do Río, O Meister, Sidonie e Lori Meyers. O domingo, a partir das 12:00 horas subiranse aos escenarios conxuntos como Miguel Campello, Tomasito, Lle Parody, Cora Novoa, Rayden, Delafé, Kuve, Núria Graham, Diñeiro, Punsetes, Shinova, Enric Montefusco, Cala Vento, Viva Suecia, Corizonas, Rulo e a Contrabanda, Polock, Baywaves, Nudozurdo, León Benavente, Iván Ferreiro e Amaral.