Unanimidade da Cámara para que a Xunta cre unha comisión técnica de seguimento da praga da pataca

A Cámara galega alcanzou este xoves un acordo unánime para instar á Xunta á creación dunha comisión técnica de seguimento da praga da pataca, así como de análise das medidas de control e información que leven a cabo e de evolución do decreto do Ministerio de Agricultura --que aprobará este venres o Consello de Ministros--.

Segundo recolle o acordo, tras senllas iniciativas de En Marea e PSdeG --transaccionadas co PP, e apoiadas polo BNG-- esta comisión técnica estará formada por representantes da Xunta, a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), o Laboratorio Fitopatolóxico de Galicia e a IXP Pataca de Galicia.

Así mesmo, esta comisión técnica deberá informar por escrito ao Parlamento da súa actividade, así como ás organizacións agrarias, acerca das medidas de control, medios materiais e humanos empregados.

O acordo complétase coa realización dun informe que se deberá remitir aos grupos parlamentarios sobre as medidas de prevención que levou a cabo a Xunta desde 2015.

Previamente a este acordo, en resposta a unha pregunta en comisión, a directora xeral de Gandaría, Agricultura e Agroalimentación, Belén do Campo, xa mostrou a disposición da Administración galega á creación desta comisión técnica, así como á presentación dun plan de seguimento sobre a evolución mes a mes das plantacións.

VISIÓN DOS GRUPOS

Neste sentido, os grupos da oposición coincidiron en criticar á xestión da Xunta durante a expansión desta praga por Galicia.

Davide Rodríguez (En Marea) tachou de "despropósito" que se pasase de tres concellos infestados en 2015 aos 31 actuais, e lapa a actuar de forma contundente porque "dentro dun ano pode haber cento e pico concellos afectados".

Respecto diso, Rodríguez avisou que en municipios coa praga "boa parte" da pataca de sementeira está a cultivarse, xa que "a única información" que teñen os agricultores "é a que aparece nos medios de comunicación", pois "non existe información clara, nin un plan de axudas".

Pola súa banda, José Quiroga (PSdeG) dixo alegrarse de que o decreto do Ministerio "por fin vexa a luz pública", pero queixouse de que só se vaia a indemnizar aos que plantaron e encheron o expediente correspondente.

Tamén se queixa Quiroga da problemática de que o decreto identifique como autoconsumo a produtores que xeran entre 1.000 e 2.000 euros ao ano, que "poden marcar a diferenza" para "solucionar un pequeno problema".

Xosé Luís Rivas, Mini (BNG), referiuse ao "fracaso" da actuación da Xunta, mentres "a xente está inquieta, alarmada e sente desamparada", o que lle parece foi "unha administración como a do Prestige".

En cambio, Carlos Gómez Salgado (PP) reprochou á oposición a súa "visión apocalíptica", "case diagnosticando o fracaso do decreto cando aínda non se coñece". A continuación, defendeu o traballo da Xunta neste tempo, pois "desde 2015 non se teñen as mans cruzadas". Durante a súa intervención o popular sacou un pequeno saco de patacas como mostra do "esforzo e traballo de centos de labregos".

NOVA RESOLUCIÓN DA XUNTA

Por outra banda, a directora xeral de Gandaría, Agricultura e Agroalimentación, Belén do Campo, informou de que a Xunta deberá sacar unha nova resolución para adaptarse ao decreto do Ministerio de Agricultura sobre a praga da pataca.

En resposta a unha pregunta do Grupo popular, ratificou que o decreto se aprobará este venres en Consello de Ministros, tal e como avanzara Unións Agrarias na mañá deste xoves. De tal forma, este plan nacional de control e erradicación, tramitado por vía de urxencia, publicarase o sábado no Boletín Oficial do Estado.

Ademais, compromete que a Xunta sacará unha orde de indemnizacións, na que se comezará a traballar "proximamente", cofinanciadas co Ministerio de Agricultura.

Xunto a isto, Do Campo subliñou que a Xunta continúa traballando para a súa erradicación, de forma que entre este xoves e venres serán retirados uns 33.000 quilos de pataca de sementeira con couza dunha cooperativa e un almacenista.

Noutra orde de cousas, nesta comisión os populares votaron en contra dunha iniciativa do Bloque que buscaba liquidar as carencias de persoal cualificado que padecen as explotacións de vacún de leite.