O director xeral de Ordenación e Produción Forestal, Tomás Fernández-Couto, recoñeceu este xoves na comisión de Agricultura atrasos no pago da Xunta a docentes de cursos agrarios realizados en 2016, que achacou a un incremento da formación para conseguir o carné de usuario profesional de produtos fitosanitarios.

En resposta a unha pregunta de En Marea, Fernández-Couto sinalou que ese abono por cursos dados por funcionarios da propia Consellería de Medio Rural realizarase "en breve tempo", aínda que non quixo comprometerse "a un prazo concreto", cuestión que criticou a deputada Paula Quinteiro.

No tocante a este extremo, o responsable de Produción Forestal indica que en 2016 houbo máis de 550 cursos de formación para a obtención de carnés de produtos fitosanitarios, fronte aos 200 doutros anos, cun incremento na expedición de carnés ata máis de 66.000, que "se multiplican por dez" respecto doutros períodos.

Ademais desta situación de "saturación", referiuse a a posta en marcha do novo plan de desenvolvemento rural (PDR), que cambiou a forma de pagos para realizarse "dunha vez e non progresivos".

CREACIÓN DE AGACAL

Por outra banda, tamén nesta comisión Tomás Fernández-Couto indicou que a creación da Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal) suporá a desaparición do Instituto Galego da Calidade Alimentaria (Ingacal).

Tras unha pregunta do BNG na que Xosé Luís Rivas, Mini, denunciou recortes en investigación, Fernández-Couto apuntou que nesta axencia integraranse os centros de investigación da Consellería de Medio Rural co fin de fomentar dunha maneira máis eficiente todo o relativo ao I+D+i no campo alimentario e agroforestal.

Finalmente, o alto cargo da Xunta remarca que está vixente un acordo de colaboración de 580.000 euros entre a Axencia Galega de Innovación (GAIN) e a Consellería de Medio Rural para a promoción de actividades de I+D+i nos centros de investigación dependentes e adscritos a este departamento para os anos 2015-2017.