Santiago acolle a semana próxima o V Congreso Nacional de Musicoterapia, que contará con dous expertos a nivel mundial

A capital galega acollerá a semana próxima, entre os días 10 e 12 de marzo, o V Congreso Nacional de Musicoterapia, no que participarán dous expertos a nivel mundial.

Diso deu conta a organización a través dun comunicado, no que concretou que ata o Auditorio de Galicia desprazaranse Leslie Blunt, profesor de Musicoterapia na University of the West of England, e Brynjulf Stige, da Universidade de Bergen (Noruega).

Ademais, durante o tres días de congreso, os relatorios e talleres se intercalarán con concertos e 'jam sessions' de orquestras, dúos, pandeireteiras e acordeonistas.

Os organizadores resaltan que a eficacia da musicoterapia está "demostrada" en pacientes oncolóxicos, con autismo, síndrome de Down, alzheimer, anorexia e bulimia e persoas con adiccións, entre outros casos, e que existen "estudos moi serios" que así o reflicten desde a década dos 60.