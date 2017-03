Empate esperanzador con Mel

Ficha técnica

RC Deportivo 1: Lux; Juan fran, Arribas, Sidnei, Luisinho (Laure, 81'); Pedro Mosquera, Celso Borges; Fayçal Fajr, Emre Çolak (Álex Bergantiños, 75'), Kakuta (Navarro, 53') e Florin Andone.

Atlético de Madrid 1: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Filipe Luís; Gabi, Koke (Nico Gaitán, 57'), Thomas, Correa (Carrasco, 57'); Griezmann e Kevin Gameiro (Fernando Torres, 64').

Goles: 1-0: Florin Andone (minuto 12). 1-1: Griezmann (68').

Árbitro: Clos Gómez. Amarelas a Florin Andone (13') e Luisinho (45') no Deportivo e a Godín (74') no Atleti.

Incidencias: partido da 25ª xornada de Primeira no estadio de Riazor ante 20.138 espectadores para ver a estrea de Pepe Mel no banco deportivista. Álex Bergantiños debutou nesta Liga.



Coa estrea de Pepe Mel, o Dépor foi outro, alomenos competitivo e ambicioso, máis intenso e solidario. Axudado polo agasallo de Oblak, que supuxo o 1-0 de Florin Andone, dominou boa parte do partido e tivo ocasións para facer máis goles, ata que o Atleti empatou cun golazo de Griezmann. Antes, xa Pepe Mel fixera un troco conservador: Navarro por Kakuta, e despois outros dous: entraron Álex Bergantiños e Laure. O partido acabou dez minutos antes de tempo, cando unha caída de Fernando Torres tras chocar con Álex Bergantiños deixou o atlético no chan inconsciente. Houbo sete minutos de engadido, pero non pasou nada. Fernando Torres foi trasladado, xa consciente, ao hospital, onde permanece fóra de perigo en observación.

Os xogadores dos dous equipos corren a socorrer a Fernando Torres. | Fonte: @beINSPORTS

O choque arrincou con dominio visitante, e superioridade no medio campo, e ao Dépor custáballe saír co balón controlado do seu campo. Pero no minuto 12, un erro de Oblak no saque de meta, e Florin Andone aproveitou o agasallo para facer o 1-0 no man a man co porteiro. O Atleti acusou o golpe, e o Dépor pasou a dominar o partido, con Emre Çolak omnipresente. Un roubo de balón en campo contrario deixou a Kakuta só ante Oblak, pero o francés non soubo resolver e o seu centro-chute foise fóra. A primeira ocasión do Atleti non chegou ata o minuto 32, nun remate de Correa que atallou ben Lux. Pero de novo Florin Andone estivo a piques de chegar a un pase preciso de Juanfran. Os últimos dez minutos foron de asedio deportivista, e Pedro Mosquera, que volvía ao once pola lesión de Guilherme, tivo o gol nun remate coa esquerda tras un córner: Oblak despexou a córner.

O partido non mudou tralo lecer, co Dépor máis intenso, máis preciso e sendo dominador. Aínda así, ao pouco da reanudación, Pepe Mel meteu a Navarro por Kakuta, mentres que o Cholo Simeone buscou a reacción dos seus dando entrada a Yannick Carrasco e Nico Gaitán, e pouco despois a Fernando Torres. Sen merecelo, chegou o empate atlético: Filipe Luís rematou dende o bordo da área ao pau, pero o rexeite chegou a Griezmann, que marcou cun disparo imparábel para Lux, un chisco adiantado.

Co 1-1, Florin Andone tivo o segundo, pero non atinou coa testa nun novo centro de Juanfran, sempre con perigo pola súa banda. O partido volveuse tolo, de ida e volta, e Lux foi protagonista ao evitar o segundo do Atleti cun paradón a unha man tras disparo de Fernando Torres. O Atleti semellaba máis entero, pero no minuto 83, rematou o encontro cando Fernando Torres chocou con Álex Bergantiños e caeu ao céspede inconsciente. Foi trasladado en ambulancia ao hospital, onde se lle realizou un TAC, que deixou a boa nova de non ter lesións. Permanece ingresado en observación por “protocolo médico”, segundo o parte do Atleti.