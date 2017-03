A XXII Festa da Arribada celebra o seu acto de apertura este venres no Parador Conde de Gondomar, en Baiona

O acto de apertura da XXII Festa da Arribada terá lugar na tarde deste venres no Parador Conde de Gondomar, na localidade pontevedresa de Baiona, coa presenza do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Tal e como informou o Concello de Baiona, o lugar foi elixido debido ás previsións meteorolóxicas, e os actos arrincarán ás 18,00 horas coa homenaxe ao capitán da Carabela A Pinta, Martín Alonso Pinzón, con motivo do 40 aniversario da inauguración da súa escultura.

A continuación, será a quenda de intervención das autoridades, a ofrenda de coroas, a interpretación de himnos, e as salvas cos canóns da fortaleza, tras o que nas galerías do Parador servirase un viño galego "de confraternidade cos pobos irmáns".

O sábado, ás 11,00 horas descubrirase no Paseo Pinzón a placa conmemorativa do capitán, e ás 11,30 horas, no Paseo da Ribeira, realizarase unha visita ás 'Paradas dúas Pobos Irmáns': Palos de la Frontera, Santa Fe, Pornic, Vila do Bispo e Baiona. Finalmente, ás 12,00 horas celebrarase o Gran Desfile Medieval.

Previamente, ás 12,00 horas deste venres, haberá unha misa solemne na igrexa de Santa María de Baiona e unha ofrenda de coroas ante a Cruz de Evanxelización de América. Ademais, ás 13,00 horas, inaugurarase a mostra 'O calafate: un oficio de ribeira' e despois farase unha homenaxe póstuma aos exalcaldes de Palos de la Frontera Pilar Pulgar e Urbano Cortegano.