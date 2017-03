Santiago acolle este venres a estrea de 'A cabeza do dragón', primeira obra de Valle-Inclán representada en galego

A obra 'A cabeza de dragón', de producións Excéntricas, estrearase este venres, 3 de marzo, no Teatro Principal de Santiago de Compostela, a función "pasará á historia" por ser a primeira peza de Valle-Inclán que se representa en galego.

No teatro compostelán haberá outras cinco funciones --os días 4, 5, 9, 10 e 11 de marzo-- que, como a estrea, serán ás 20,30 horas. Así mesmo, a compañía confirmou ao redor de 30 representacións en Galicia e Portugal.

Ao acto de presentación, que terminou cunha breve mostra da peza, acudiron o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, quen destacou a "carga simbólica" de poder representar a obra do vilanovés en galego, e o director de Agadic, Jacobo Sutil, que afirmou que se trata de "reparar unha anomalía".

Pola súa banda, o director da obra, Quico Cadaval, afirmou que prefiren exporllo "como unha festa" e non como "unha fazaña histórica".

Cadaval tamén explicou que o motivo polo que escolleu este texto do escritor galego foi porque é "unha das menos representadas" e porque "pensou que tiña a unha repartición ideal" para facelo.

REPARTICIÓN E BANDA SONORA ORIXINAL

Neste sentido, Cadaval ademais de encargarse da dirección e a dramaturxia da peza, tamén estará no escenario, onde estará acompañado por un elenco formado por Iván Marcos, María Costas, Víctor Mosqueira, Patricia Vázquez, Josito Porto, Yelena Molina e Marcos Orsi.

Outra das novidades desta representación é que conta cunha banda sonora orixinal, composta por Javier María López e interpretada polo Taller Atlántico Contemporáneo (TAC).

ENTRADAS

As entradas para a función pódense comprar en liña, na páxina web de Abanca; no teléfono 902 434 43; e no despacho de billetes do Teatro Principal.

Aínda que o prezo destas é de 10 euros, para diversos colectivos --desempregados, maiores de 65 anos, xubilados, menores de 25 anos, estudantes, familias monoparentais, familias numerosas e perceptores de rendas sociais-- existe a posibilidade de aplicar un desconto do 50 por cento.

Ademais, o Concello de Santiago informou de que tras a función do día 9 de marzo haberá un coloquio co director da obra e con "algún membro do elenco".