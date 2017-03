Gómez Noya, a polo sexto Mundial

Máis de oito meses despois, o galego Javi Gómez Noya, único pentacampión mundial da historia do tríatlon, volve ás Series Mundiais. Será este sábado ás 12.55 horas, na primeira proba da tempada, en Abu Dabi. O obxectivo: comprobar o seu estado de forma con respecto aos rivais e principiar o camiño para acadar, nada máis e nada menos, o seu sexto título Mundial.

Javi Gómez Noya, en Abu Dabi, roda na bici co seu amigo e rival Mario Mola. | Fonte: twitter

Enfronte non estarán os irmáns Brownlee, Alistair e Jonathan, pero si o mallorquino Mario Mola, campión no 2016, e o castelán que adestra en Pontevedra Fernando Alarza, terceiro o ano pasado. Tamén estarán, entre outros, o surafricano Richard Murray, o mexicano Cristanto Grajales ou o francés Vicent Luis, que non compite no circuíto dende 2015.

Despois de non poder loitar polo ouro nas olimpiadas de Río, este será o primeiro test de envergadura para o ferrolán, malia que a finais de xaneiro xa gañou, cunha nova exhibición, o Ironman 70.3 de Dubai. “A primeira carreira do Mundial sempre é unha incógnita, porque levo tempo abondo sen competir e non sabes nin como vas estar ti, nin como van estar os teus rivais. Pero adestrei ben, coido que estou en boa forma. E, tendo en conta que a tempada é longa, agardo estar a bo nivel nesta primeira carreira”, apuntou nunha entrevista.

Despois de competir en Dubai, Javi Gómez Noya e o seu adestrador, Carlos David Prieto, estiveron concentrados varias semanas en Lanzarote: “Adestramos duro, con algo máis de intensidade, pensando xa nas carreiras da ITU (International Triathlon Union). Foi todo sen contratempos”.

En Abu Dabi, onde Gómez Noya nunca gañou (faltou en 2014 e 2016 e foi sexto en 2015 con molestias físicas), os triatletas competirán por un percorrido novo, coa proba de natación na Marina (por onde os iates no porto) e co ciclismo e a carreira a pé no circuíto da Fórmula 1.

Gómez Noya e Mario Mola, na presentación da proba en Abu Dabi aos medios. | Fonte: @worldtriathlon

Despois de Abu Dabi, Gómez Noya disputará tamén as probas do Mundial en Australia (Gold Coast, 8-9 de abril) e Xapón (Yokohama, 13-14 de maio). E seguro estará na de Leeds (10-11 de xuño), un grande reto por ser en casa dos irmáns Brownlee. “En función dos resultados, deixarei algunha proba ou fareinas todas. Xa veremos que facemos”.

Ademáis das Series Mundiais, Javi Gómez Noya pretende facer esta tempada probas de media distancia: está clasificado para o Mundial 70.3 de setembro en Tennessee (EUA) tras gañar en Dubai, pero celébrase xusto unha semana antes da Gran Final das Series Mundiais en Rotterdam (Holanda), e aínda non decidiu se competirá.

Segundo como sexa a tempada no Mundial ITU, o triatleta ferrolán non rexeita probarse esta mesma tempada nunha proba Ironman en novembro, que podería ser Cozumel (México) ou Arizona (EUA). A piques de cumplir 34 anos (o vindeiro 25 de marzo), Javi Gómez Noya ten por decidir se prolonga a súa carreira en distancia olímpica para tentar ir polo ouro en Tokio’2020 (chegaría con 37 anos) ou pasarse a distancia Ironman, co obxectivo de vencer no Mundial de Kona. Ao pentacampión galego faille máis ilusión o ouro nas olimpíadas, trala prata acadada en Londres e a súa ausencia obrigada en Río.