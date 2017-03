Novedades Carminha actúa este venres na Coruña no ciclo SON Estrella Galicia

O grupo Novedades Carminha actuará este venres na Coruña, no Playa Club, dentro da programación do ciclo SON Estrella Galicia, segundo informa a organización. Desde que en 2007 este grupo comezou a súa andaina musical, o trío galego volve co seu cuarto álbum, 'Campeones del Mundo'.

Do seu traballo, a organización do concerto destaca "a mestura de hip-hop, funk dos anos 70 e pop". Ademais, indica que, nel, "recupera o espírito dos discos deseñados para bailar nos clubs".

Do ciclo, destaca que, no seu VIII edición, SON Estrella Galicia mantén a súa aposta pola música alternativa coa mestura de "estilos diversos, fusión de xéneros e sen esquecer os clásicos".

"Un ciclo anual que vai contar con máis de 150 concertos en 16 cidades repartidas ao longo do territorio nacional e tamén con directos alén do charco, en Brasil", segñun engade nun comunicado.