Corenta provincias terán risco ou risco importante por choivas, nevadas, vento ou ondada, entre elas as galegas

As choivas, as nevadas, o vento ou os fenómenos costeiros terán este venres en situación de risco (amarelo) ou de risco importante (laranxa) a 40 provincias de toda a Península e Baleares, xa que soamente Canarias líbrase dos avisos por fenómenos adversos, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET).

Así, as nevadas manterán con risco laranxa a Navarra e Huesca, xa que nas zonas pirenaicas espéranse acumulacións de neve de ata 20 centímetros. O aviso por nevadas será amarelo na Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Asturias, Cantabria, La Rioja, León, Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Salamanca, Zamora, Cáceres, Madrid, Granada, Jaén, Cuenca, Guadalaxara e Albacete.

Ademais, o AEMET activou o aviso de risco por precipitacións na Coruña, Pontevedra e Huesca. Mentres, o vento soprará con refachos fortes de máis de 90 quilómetros por hora en Almería, onde se activou o aviso de risco importante, e prevense refachos de 70 a 90 quilómetros por hora en Asturias, Cantabria, Áraba, Guipúzcoa, Navarra, La Rioja, Madrid, Ávila, Soria, Burgos, Palencia, León, Salamanca, Segovia, Albacete, Guadajalara, Huesca, Zaragoza, Lérida, Tarragona, Valencia, Alicante, Murcia, Cádiz, Córdoba, Jaén, Granada, Málaga, Ibiza, Formentera, Ceuta e Melilla.

Doutra banda, o aviso por fenómenos costeiros terá en situación de risco importante ou risco a boa parte do litoral mediterráneo e balear. En concreto, o aviso activado é laranxa nas costas de Tarragona, Castelló, Almería, Granada, Málaga e en Ibiza e Formentera. Con menor intensidade, o aviso amarelo por fenómenos costeiros permanecerá este venres vixente para as costas de Mallorca, Valencia, Alicante, Murcia, Cádiz e na metade oriental de Asturias.

O AEMET prognosticou que este venres se producirán nevadas en Castela e León e zonas de montaña do norte e este peninsulares e precipitacións localmente fortes ou persistentes en Galicia e Pireneos, á vez que soprará o vento forte ou con intervalos de forte en Canarias, litoral norte, Alborán, Estreito e zonas de montaña da Península.

Esta situación débese a unha fronte atlántica varrerá a Península de oeste a leste e cuxa nubosidade e precipitacións estenderanse ao longo do día á maior parte da Península.

No oeste de Galicia, Pireneos e zonas do interior de Aragón e Cataluña poderán ser localmente fortes e/ou persistentes e as precipitacións poderán estar ocasionalmente acompañadas de treboada ao paso da fronte, e serán pouco probables no extremo sueste peninsular.

En canto a Baleares, non descarta choivas febles ao final do día e en Canarias os ceos estarán nubrados no norte de illas de máis relevo, con probables choivas febles, mentres no resto espéranse ceos pouco anubrados ou con intervalos anubrados.

Respecto da cota de neve, irá baixando ata os 500 a 700 metros no noroeste, e entre 700 e 900 metros na zona centro, Meseta sur, Sistema Ibérico, e Pireneos occidentais. No resto da Península nevará a partir de 900 ou 1.100 metros.

Tamén descenderán as temperaturas diúrnas en Canarias e en gran parte da Península e poderán baixar de maneira localmente notable en zonas da vertente atlántica. As nocturnas ascenderán no nordeste peninsular e descenderán no noroeste e terzo sur, onde as mínimas se alcanzarán ao final do día.

Os ventos predominarán do norte en Canarias e de compoñente sur na Península e Baleares e tenderán a virar a compoñente oeste, con refachos moi fortes en Galicia, cantábrico e puntos de Alborán e con intervalos fortes en Canarias, Estreito e zonas de montaña da Península.