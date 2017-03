Protección Civil alerta por nevadas e vento forte en terra

A dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias alertou por nevadas en moitas zonas da Península no noroeste, a Serra de Madrid e os Pireneos occidentais e por fortes ventos en terra e no litoral no Mediterráneo a partir deste venres.

De acordo coas predicións da Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) prevese que a cota de neve baixe durante o día ata os 500 a 700 metros no noroeste; ata 700 ou 900 no centro, incluída a Serra de Madrid e Pireneos occidentais e por encima de 1.000 metros no resto da Península. Ademais prevense ventos fortes en terra, especialmente en zonas montañosas e temporal marítimo no Mediterráneo.

En concreto, advirte de que as nevadas máis intensas espéranse na zona do Pirineo central, con acumulacións de 20 centímetros. Na Serra de Madrid prevense entre 5 e 10 centímetros en cotas superiores a 1.000 metros.

En canto aos ventos, apunta que serán intensos con forte temporal marítimo no Mediterráneo e que tamén se esperan ventos fortes en terra en Península e Baleares, sobre todo en zonas de montaña e en todo a área do sueste peninsular.

Ante esta previsión, Protección Civil e Emerxencias recomenda viaxar por estrada se é imprescindible e, nese caso, ir moi atento e ter especial coidado coas placas de xeo; así como informarse da situación meteorolóxica e do estado das estradas, extremar as precaucións, revisar o vehículo e atender ás recomendacións de Tráfico.

Tamén aconsella revisar pneumáticos, anticongelante e freos e ter a precaución de encher o depósito da gasolina e levar pneumáticos de inverno ou cadeas. Do mesmo xeito, lembra a utilidade de levar roupa de abrigo e un teléfono móbil con batería de recambio e/ou cargador de automóbil.

En caso de quedar atrapado na neve, Protección Civil aconsella permanecer no coche, coa calefacción posta, renovar cada certo tempo o aire e vixiar que o tubo de escape non estea obstruido para evitar que os gases penetren no interior do vehículo.

Tamén sinala que en caso de quedar illado e necesitar axuda, non se debe tratar de resolver a situación de forma unilateral, senón tratar de informar deste feito e, salvo que a situación sexa insustentable, esperar asistencia.

Fronte aos ventos na costa, recomenda a quen se atope en zonas marítimas que procure afastarse da praia e doutros lugares baixos que poidan ser afectados polas elevadas mareas e ondadas que adoitan xerarse ante a intensidade de ventos fortes.

Do mesmo xeito, insiste na importancia de non pór en risco a vida por tentar captar imaxes espectaculares, xa que o mar adquire condicións extraordinarias nestas situacións e pode arrastrar ás persoas que se atopen nas proximidades e recomenda evitar estacionar os vehículos en zonas que poidan verse afectadas a ondada.

Ante os fortes ventos, Protección Civil aconsella asegurar portas, xanelas e todos aqueles obxectos que poidan caer á vía pública; afastarse de cornixas, árbores, muros ou edificacións en construción e guindastres que poidan desprenderse. Tamén convén absterse de subir ás estadas sen as adecuadas medidas de protección.

Aos condutores ínstalles a extremar as precaucións, sobre todo na saída de túneles, adiantamentos e cruzamento con vehículos pesados en estradas de dobre sentido, así como a prestar atención ante a posible presenza de obstáculos na estrada.