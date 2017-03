Unha colisión por alcance sáldase cunha persoa ferida en Oleiros (A Coruña)

Unha colisión por alcance rexistrada na mañá deste venres no termo municipal de Oleiros (A Coruña) saldouse cunha persoa ferida.

Segundo os datos facilitados polo 112 Galicia a Europa Press, o sinistro tivo lugar sobre as 8,05 horas no quilómetro 9 da estrada AC-12 pasado O Temple.

Foron mobilizados os bombeiros, Protección Civil, Guardia Civil de Tráfico e Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desprazou ao lugar unha ambulancia asistencial.

Persoal do 061 atendeu in situ a un home, que recibiu o alta e non requiriu traslado a un centro sanitario.